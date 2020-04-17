Появилась новая информация о том, куда исчез Джиган, пропавший после череды странных и откровенно неадекватный публикаций в своем Инстаграм. Рэпер проходит реабилитацию в одном из элитных наркологических центров, и к нему даже приезжала подавшая на развод Оксана Самойлова.
Появилась новая информация о том, куда исчез Джиган, пропавший после череды странных и откровенно неадекватный публикаций в своем "Инстаграм". Рэпер проходит реабилитацию в одном из элитных наркологических центров, и к нему даже приезжала подавшая на развод Оксана Самойлова.
Согласно некоторым данным, Джиган находится в оздоровительном комплексе "Вилла Плес". Раньше это престижное заведение было популярно среди тех, кто пожелал уединиться, помедитировать, отвлечься от суеты. Сейчас же здесь наблюдаются элитные наркоманы, передает .
Как передает источник, Джиган живет в номере площадью 130 квадратных метров. В его распоряжении терраса, сауна, бассейн. Рэперу обеспечено пятиразовое детокс-питание. Говорят, день пребывания в таком комплексе стоит 100 тысяч рублей.
Отметим, что ранее Джиган пытался лечиться от своих зависимостей в Америке. Однако там рэпер спокойно перемещался, где хотел, пользовался средствами связи, умудряясь даже из клиники выкладывать подозрительные фото и видео. Что касается российского реабилитационного центра, то пациентам запрещено покидать территорию без сопровождения. Впрочем, возможна , но только вместе с сотрудником клиники. И связываться с близкими можно лишь раз в день.
31 Мар 2020 в 4:45 PDT
Говорят, к Джигану приезжала и Оксана Самойлова. Но лишь раз и без детей. В связи с карантином, введенном из-за пандемии коронавируса, модель самостоятельно занимается тремя дочками и одним сыном. Долгожданный мальчик появился в середине февраля. Оксана надеялась, что первый месяц жизни крохи станет для нее самым , но ее ожидания не оправдались.
Вскоре после появления Давида на свет, Джиган начал вести себя очень странно. Поклонники буквально не узнавали считавшегося идеальным семьянином рэпера. Потом он оказался в клинике для людей, борющихся с зависимостями. Но быстро покинул заведение. А спустя некоторое время Оксана Самойлова подала на развод.