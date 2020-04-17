Мужчина. Возраст — чуть больше сорока. Прилетел из Италии, а конкретно — из Милана. Информация, которая всегда становится сенсацией в мире вирусологии - данные о так называемом нулевом пациенте с коронавирусом COVID-19 в России. То есть о первом человеке, у которого было выявлено заражение.

Мужчина. Возраст — чуть больше сорока. Прилетел из Италии, а конкретно — из Милана. Информация, которая всегда становится сенсацией в мире вирусологии — данные о так называемом нулевом пациенте с коронавирусом COVID-19 в России. То есть о первом человеке, у которого было выявлено заражение.О том, как установили диагноз и как проходило лечение, журналистам рассказал президент Российского респираторного общества. С пометкой — "сейчас уже можно". Итак, как стало известно, первый инфицированный был выявлен 27 февраля. Осложнения у него увидели очень рано, то есть коронавирус диагностировали вскоре после приезда. Отмечается, что в постановке диагноза участвовал в том числе главврач инфекционной больницы в Коммунарке.Что касается контактов, то нулевой пациент абсолютно точно успел заразить своих родителей. Причем инфекция у них проходила значительно тяжелее. Отцу понадобилась искусственная вентиляция легких. Ну а сам первый зараженный, что логично, стал и первым, кто с вирусом справился. Сейчас все подробности его истории болезни важны не только для науки, но и для практики.Еще одна важная деталь — нулевого пациента в России выявили в обычной московской поликлинике. Участковый врач сопоставил симптомы с симптомами COVID-19, оперативно сделал дополнительные анализы. И в итоге прямо из его кабинета мужчина был отправлен в больничный комплекс в Коммунарке. Такая оперативность позволила прервать цепочку заражений. Кто знает, сколько бы сейчас было случаев в столице при невыявленном нулевом пациенте."Его надо обязательно сравнить с тем, что было в других странах, — отмечает Виктор Малеев, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН. — Поэтому сравнивать надо с тем, что в других странах, данными литературы, которая опубликована, с данными ВОЗ. И строить какие-то модели. Это называется эпидемиологическое расследование. Потому что чем тщательнее проведено обследование, тем качественнее будет модель".Знание о нулевом пациенте в стране позволяют не только понять, откуда пришел вирус. Дело в том, что в организме первичного носителя инфекция находится в наименее мутировавшей форме. Это позволяет специалистам в области здравоохранения смоделировать пути развития болезни и предотвратить повторные вспышки"Нулевой пациент может стать ключом к сдерживанию вспышки путем отслеживания всех потенциально зараженных, — говорит Дейл Фишер, председатель Глобальной сети оповещения о вспышках болезней и ответных действий. — Важно отслеживать контакты. Мы, конечно, ощущаем неловкость, когда диагностируем пациента и не можем выяснить, откуда у него заболевание. Таким образом меры сдерживания оказываются менее эффективными".В некоторых случаях данные о нулевом пациенте проливают свет на природу заболевания. В отношение вируса Эбола долго время считалось, что виновниками эпидемии в 2013-2014 году в Африке стали крыланы, мясо которых едят местные жители. Но оказалось, что эта, с позволения сказать, дичь ни при чем. Установлено, что нулевой пациент, ребенок из Гвинеи, заразился Эболой, когда играл с насекомоядной летучей мышью в дупле дерева.Правда, многие медики скептически относятся к поискам нулевых пациентов и не видят в этом практического смысла. Обращают внимание и на то, что ошибка при выявлении первых заболевших может запутать научное сообщество и привести к трагическим последствиям. В качестве примера приводят случай с бортпроводником Гаэтаном Дюга, которого более тридцати лет считали человеком, который привез вирус иммунодефицита в США. Вдохновленные ученые исследовали данные и заявили о готовности приготовить вакцину от СПИДа уже к 1984 году. В результате оказалось, что первый случай заболевания СПИДом в Штатах произошел еще в семидесятые и был в другом месте. А стопроцентного эффективного лекарства от СПИДа нет до сих пор.Как и нет стопроцентно надежной модели по выявлению нулевых пациентов. Единственный метод, позволяющий в большинстве случаев достаточно точно идентифицировать первых заболевших, разработан несколько лет назад хорватскими учеными. В процессе оценки эффективности алгоритма на реальных данных было замечено, что его точность тем выше, чем больше скорость и площадь распространения эпидемии. А применение метода на небольшой площади при относительно небольшом количестве проживающих показывало высокую эффективность спустя продолжительное время.