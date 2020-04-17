Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим и призвал к молитве о всех больных коронавирусом COVID-19.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим и призвал к молитве о всех больных коронавирусом COVID-19."Сегодня мы особенно молились о здравии тех, кто болеет, кого посетила беда, и верим, что Господь будет помогать тем, кто не теряет связи с Ним, а по милости Своей — и даже тем, кто в Него не верит, — приводит слова Патриарха телеканал "Россия 24". — Потому что многие молятся сейчас за больных, несчастных людей, вне зависимости от того, принадлежат они к Церкви или не принадлежат, православные они или неправославные. Это все наш народ, и великая ответственность Церкви и всех верующих — молиться за Отечество наше и за народ наш, особенно сегодня, когда смертельная опасность приблизилась к жизни многих людей".19 апреля православные верующие празднуют Пасху. Освятить куличи в церкви будет невозможно – храмы закрыты, граждане находятся на самоизоляции. Поэтому Московским Патриархатом был разработан специальный регламент для освящения праздничной трапезы дома. Нужно трижды пропеть (прочитать) тропарь Пасхи "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав", а потом окропить пищу святой водой, а если воды нет — перекрестить праздничный стол со словами "Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь".