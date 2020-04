Переиздание шутера Crysis с высококачественной графикой и технологией трассировки лучей ожидается даже на портативной консоли Nintendo Switch

Немецкая студия Crytek - разработчик легендарного научно-фантастического шутера Crysis - готовит переиздание своего хита. Никаких официальный заявлений на этот счет компания пока не делала, однако ремастер с высококачественной графикой и технологией трассировки лучей ожидается не только на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, но и на портативной консоли Nintendo Switch.Перечень совместимых с игрой устройств нашел пользователь твиттера @RobotBrush, изучив метаданные официального сайта Crysis.com. "Crysis Remastered привносит новые графические возможности, высококачественные текстуры, а также API для трассировки лучей вне зависимости от платформы на CryEngine для ПК, PlayStation, Xbox и - впервые в истории - для Nintendo Switch", - следовало из сообщения."Crysis Remastered brings new graphic features, high-quality textures, and the CRYENGINE's native hardware- and API-agnostic ray tracing solution for PC, PlayStation, Xbox, and - for the very first time - Nintendo Switch."oooops ;) pic.twitter.com/4EVNOHzLzb- lashman (@RobotBrush) April 16, 2020Кроме того, там же обнаружилась обложка для переиздания Crysis. Поддержка трассировки лучей - метода, который обеспечивает в играх "живой" рендеринг прозрачных поверхностей и объектов, правдоподобных теней, преломлений, реалистичных отражений и других видеоэффектов, близких к кинематографическим, - позволяет предположить, что ремастер появится и на Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X, которые выйдут до конца года.Впоследствии студия замела следы, удалив все упоминания о новой игре из раздела пользовательского соглашения, касающегося правил обработки куки.