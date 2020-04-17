Максим Виторган показал, чем занимается на карантине из-за коронавируса в Москве. Судя по всему, артист не отказывает себе ни в спиртном, ни в плотных ужинах.

Максим Виторган показал, чем занимается на карантине из-за коронавируса в Москве. Судя по всему, артист не отказывает себе ни в спиртном, ни в плотных ужинах.Похоже, актер совсем расслабился и перестал вести здоровый образ жизни. Карантин сводит на нет все достигнутые им результаты по похудению.Максим Виторган показал в своем инстаграм-аккаунте, в каких дозах балуется вином. Артист пьет его бутылками. В микроблоге он написал, что не было смысла покупать алкоголь в маленькой таре.По-видимому, это не первое и не последнее возлияние, сообщает . Ранее Максим Виторган показал свою трапезу из белого вина, пасты и красной икры.Напомним, что в браке с Ксенией Собчак актер скинул лишние килограммы и стал выглядеть моложе. Однако самоизоляция из-за эпидемии внесла коррективы в образ жизни многих.17 Апр 2020 в 1:28 PDTКак писали "Дни.ру", из-за ввели цифровые пропуска – они нужны для передвижения на такси, личном и общественном транспорте. Накануне в столице жертвами COVID-19 стали 14 пациентов. Общее число летальных случаев в Москве достигло 127.