Дональд Трамп во вторник объявил о приостановке американского финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), "в то время как проводится оценка роли Всемирной организации здравоохранения в крайне некомпетентном реагировании и сокрытии распространения коронавируса".ВОЗ настаивает, что "мужественно и самоотверженно защищает право каждого человека на здоровье", принимая "независимые" решения, которые являются "справедливыми, прозрачными и своевременными".Однако, как заметил президент, "реальность такова, что ВОЗ не смогла оперативно получить, проверить и поделиться с мировой общественностью важной информацией". Таким образом, "ВОЗ не выполнила свою базовую функцию и должна быть привлечена к ответственности".Почему ВОЗ так плохо боролась с коронавирусным кризисом? Ответ кроется в аббревиатуре: ВОЗ — по-английски WHO, или "кто". Ключевая проблема не в коррупции и бесхозяйственности, хотя базирующаяся в Женеве организация имеет неважный послужной список в обоих случаях. Проблема в том, "кто" находится во главе ВОЗ, а это генеральный директор Тедрос Адханом, который также известен тесными связями с китайскими властями, пишет в The National Interest аналитик Centre for Independent Studies Сальваторе Барбонс.Можно было бы предположить, что межправительственную организацию, в названии которой есть слово "здоровье", должен возглавлять врач с дипломом медицинского вуза. Доктор Тедрос имеет докторскую степень в области общественного здравоохранения, которую он получил в Ноттингемском университете. Можно было бы ожидать, что генеральный директор крупнейшего в мире агентства по вопросам здравоохранения должен быть аполитичный технократ, но Тедрос был министром иностранных дел Эфиопии, до того как возглавил ВОЗ.Будучи главой внешнеполитического ведомства Эфиопии с 2012 по 2016 годы, Тедрос активно занимался углублением эфиопско-китайских отношений. В тот период в столице Эфиопии Аддис-Абебе была открыта построенная на деньги Китая штаб-квартира Африканского союза. Уже после того, как Тедрос уехал в Женеву, в здании обнаружили секретно установленное подслушивающее оборудование.Во время пребывания Тедроса на посту министра иностранных дел Аддис-Абеба стала китайским авиационным хабом для Африканского континента. Китай профинансировал возведение нового столичного международного аэропорта, который строила China Communications Construction Company (CCCC). Вместо того чтобы привлекать китайские авиакомпании на африканский рынок, Пекин предоставил эфиопскому национальному перевозчику контроль над маршрутами из Африки в Китай, помогая ему утвердиться в качестве регионального авиационного гиганта.В то время как Соединенные Штаты ежегодно выделяли почти $500 миллионов на различные программы ВОЗ, Китай, направляя в Эфиопию безвозмездную помощь, получил исключительное влияние на руководителя агентства. На деньги Поднебесной китайские подрядчики построили в Эфиопии дороги, электростанции и даже линию легкого метро в Аддис-Абебе. Неудивительно, что бывший министр иностранных дел Эфиопии, а теперь генеральный директор ВОЗ, постоянно хвалил действия Китая в его борьбе с COVID-19.Пока не ясно, имеет ли администрация Трампа юридические основания для приостановки, пересмотра и потенциального перенаправления финансирования, которое уже заложено в бюджет ВОЗ, однако противники президента в конгрессе (в первую очередь демократы) уже осудили решение Трампа и выступили в защиту международной организации.Между тем, Белый дом продолжает настаивать, что американские налогоплательщики не должны направлять свои деньги в ВОЗ для продвижения интересов иностранной (и потенциально враждебной) державы. Сегодня ВОЗ не является уважаемым технократическим агентством по укреплению здоровья, считает президент Трамп: как и другие специализированные учреждения ООН, оно превратилась в коррумпированную бюрократическую организацию с политической повесткой дня.