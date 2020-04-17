В деревне Усовка Омской области двое пьяных мужчин избили 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Злоумышленников задержали правоохранители и заключили под стражу, сообщает ..

В деревне Усовка Омской области двое пьяных мужчин избили 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Злоумышленников задержали правоохранители и заключили под стражу, сообщает ТАСС.По предварительным данным, в начале апреля двое местных жителей проникли в дом к пожилому мужчине и набросились на него с кулаками. Опасаясь за свою жизнь, ветеран отдал им 13 тысяч рублей. После этого преступники скрылись.Как передает злоумышленники сломали жертве нос. От госпитализации пенсионер отказался.