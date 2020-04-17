Посевная в Свердловской области может начаться раньше срока. Этому способствует теплая погода, установившаяся в регионе. Уральские аграрии готовы приступить к работе с опережением графика, передает ГТРК Урал.

Посевная в Свердловской области может начаться раньше срока. Этому способствует теплая погода, установившаяся в регионе. Уральские аграрии готовы приступить к работе с опережением графика, передает ГТРК "Урал".Как известно, благодаря погодным условиям в южных регионах страны посев яровых культур практически завершен. По словам министра АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрия Дегтярева, на Урале ситуация с погодой такая же. Год назад в это время еще везде лежал снег.Осенью 2019 года, когда аграрии начали готовиться к нынешней посевной, было вспахано более 300 тысяч гектаров земли. Сейчас к посеву готово 72% семян. Началась подкормка многолетних культур, необходимых для производства кормов. Практически в полной готовности к посевным работам находится и сельскохозяйственная техника.