51-летняя Татьяна Буланова рассказала о самочувствии. Она дала понять, что о выписке говорить рано.

51-летняя Татьяна Буланова рассказала о самочувствии. Она дала понять, что о выписке говорить рано.Исполнительница, у которой выявили тахикардию и дистонию, отметила, что сейчас все хорошо. Когда она вернется домой, Татьяна Буланова пока не знает.Самочувствие певицы нормализовалось, но врачи будут собирать консилиум. По словам представителя звезды, на этой неделе ее точно не выпишут, передаетО том, что угроза миновала, знаменитость сообщила поклонникам в своем инстаграм-аккаунте еще в первые дни после госпитализации. Татьяна Буланова выложила снимок больничного ужина: ее накормили макаронами с котлетой, а в качестве десерта дали яблоко.13 Апр 2020 в 8:30 PDTФолловеры активно отреагировали на весточку от исполнительницы. Поклонники пожелали ей скорейшего выздоровления.Напомним, что 11 апреля загремела в одну из клиник Санкт-Петербурга с подозрением на инсульт. Диагноз не подтвердился. Через несколько дней звезду перевелииз отделения интенсивной терапиив обычную палату.