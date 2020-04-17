Алена Свиридова пришла в гости к Борису Корчевникову. В эфире шоу Судьба человека она рассказала о своих чувствах к Андрею Макаревичу.

Алена Свиридова пришла в гости к Борису Корчевникову. В эфире шоу "Судьба человека" она рассказала о своих чувствах к Андрею Макаревичу.Ведущий попросил артистку прокомментировать информацию об отношениях с известным музыкантом. "Совсем скоро заговорят про ваш... я не знаю, роман какое-то слишком слабое слово, потому что это была практически семья?" – отметил шоумен.Алена Свиридова рассмеялась и заверила, что их с Андреем Макаревичем связывает исключительно дружба. "Откуда тогда это пошло? Я был уверен всю жизнь, что вы практически муж и жена", – не унимался Борис Корчевников.Тогда певица решила уточнить, что в целом не отрицает возможности романтических отношений с 66-летним артистом. "На самом деле, я так думаю, что, по большому счету, мы были бы прекрасной парой. У нас слишком много общих интересов. Вот честно. Черт, надо подумать", – добавила звезда.Знаменитость в шутку отметила, что мужчины в возрасте Андрея Макаревича стараются выбирать себе в жены девушек помоложе. "Боюсь, я буду в пролете", – сказала 57-летняя артистка. Борис Корчевников заявил, что музыкант признавался ему в сильной симпатии к Алене Свиридовой."Он до дрожи любит женщин с низким голосом. И таких немножечко, как Вы, – пацанского плана", – добавил шоумен.