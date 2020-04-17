Владимир Путин распорядился перенести Парад Победы 9 мая и акцию Бессмертный полк. Торжественные мероприятия обязательно состоятся в 2020 году, заверил президент. Однако после того, как угроза коронавируса отступит.

Владимир Путин распорядился перенести Парад Победы 9 мая и акцию "Бессмертный полк". Торжественные мероприятия обязательно состоятся в 2020 году, заверил президент. Однако после того, как угроза коронавируса отступит.Риск распространения COVID-19 все еще очень высок, пик эпидемии не пройден, поэтому у него нет права начинать подготовку к параду сейчас, добавил Путин."Отдельно хочу обратиться к миллионам наших граждан-участников всенародной акции "Бессмертный полк". Разделяю ваши чувства, потому что сам не по должности, а по зову сердца иду в одном строю вместе с вами. Все последние годы принимаю участие в этом впечатляющем, ни с чем не сравнимым шествием", — отметил глава государства.На сегодняшний день в России зафиксированы почти 28 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. Жертвами инфекции стали 232 человека.