Отложить визиты в Москву из-за переноса военного парада на Красной площади и масштабных торжеств по случаю 75-летия Победы придется всем, кто получил официальные приглашения в российскую столицу. Иностранным лидерам будет предложено отложить визиты, пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Отложить визиты в Москву из-за переноса военного парада на Красной площади и масштабных торжеств по случаю 75-летия Победы придется всем, кто получил официальные приглашения в российскую столицу. Иностранным лидерам будет предложено отложить визиты, пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Изменить график и перенести подготовку к военному параду в ознаменование 75-летия Великой Победы распорядился президент России Владимир Путин. Приглашения в Москву на 8 и 9 Мая были направлены лидерам ряда западных стран, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, а также главам входящих в ОДКБ, ЕАЭС и ШОС государств, напоминает ТАСС.Путин перенес также дату проведения акции "Бессмертный полк". Это связано с тем, появнил глава российского государства, что пик пандемии коронавируса COVID-19 еще не пройден. Отмена торжественных мероприятий связана с заботой о здоровье участников мероприятий и гостей. При этом Путин заверил, что все торжественные мероприятия состоятся в этом году, как только позволит ситуация.О переносе Парада Победы президента России попросили руководители ветеранских организаций.В России жертвами вызванных коронавирусом осложнений стали 232 человека. Всего в стране на 16 апреля инфицированы 27 тысяч 938 пациентов. На данный момент не осталось ни одного региона, в котором не было бы заболевших. Последним регионом без заболевших была Республика Алтай. Эксперты эпидемиологи ожидают пик прохождения на июнь-июль 2020 года.