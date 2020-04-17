Карантин в столице в 2020 году в связи с пандемией коронавируса потребовал от властей ввести меры контроля, представить которые раньше было практически невозможно. Речь идет о специальных документах для выхода в город. QR-код для выхода из дома может получить любой желающий при соблюдении нескольких важных условий. О том, где взять пропуск на время карантина в Москве, читайте на Дни.ру.

Карантин в столице в 2020 году в связи с пандемией коронавируса потребовал от властей ввести меры контроля, представить которые раньше было практически невозможно. Речь идет о специальных документах для выхода в город. QR-код для выхода из дома может получить любой желающий при соблюдении нескольких важных условий. О том, где взять пропуск на время карантина в Москве, читайте на "Дни.ру".Когда в Москве ввели цифровые пропускиМэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении цифровых пропусков для поездок по городу на личном и общественном транспорте еще 11 апреля. Оформить qr-код любой желающий может уже с 13 апреля. С 15 апреля эта мера обязательна.Зачем нужен электронный пропускВопреки паническим слухам, ходившим по столице, городские власти ввели пропуски в Москве исключительно для тех, кто собрался перемещаться по городу на личном и общественном транспорте. Изменения не затрагивают пеших походов с разрешенными целями. Иными словами – ходить в магазин, выбрасывать мусор и гулять с собакой можно как и раньше. А вот для поездок на метро, автобусе, личном авто или такси потребуется получить дополнительное разрешение.Как выглядит образец пропуска для поездок по МосквеЦифровой пропуск представляет из себя код из букв и цифр. Первые четыре цифры указывают на дату окончания действия документа. Остальные 12 символов предназначены для идентификации владельца разрешения на перемещение.Помимо этого предусмотрен также qr-код. Это необязательное дополнение, которое позволяет быстрее пройти проверку – в случае необходимости сотрудники правоохранительных органов просто скандируют его и получают всю требующуюся информацию. В случае отсутствия qr-кода им придется ввести символы, из которых состоит цифровой пропуск, на своем служебном устройстве вручную.Где и как получить пропуск на время карантинаКак получить пропуск через mos.ruОформить цифровой пропуск любой желающий может на официальном . Для этого надо зайти в специальный раздел по приведенной выше ссылке или найти сайте mos.ru услугу "Получение цифрового пропуска на передвижение по городу" и выбрать ее.На экране появится бланк электронного пропуска, запрашивающий необходимые данные:Фамилия, имя и отчество,Тип, серия и номер паспорта,Адрес электронной почты (необязательно),Вид транспорта,Данные о работодатели, если пропуск для поездок на работу,Маршрут передвижения, если пропуск для посещения больницы,Цель поездки и маршрут передвижения, если пропуск для иных целей.После этого система выдает пропуск.Как получить пропуск по SMSДля тех, у кого нет доступа к интернету и компьютеру, действует другой способ получения электронного пропуска. Для этого необходимо отправить смс-сообщение на номер 7377 со специальным кодом, в котором необходимо указать нужные данные.Тип требуемого пропуска нужно указать цифрами:1 – на работу,2 – для посещения больницы,3 – для личной цели.Тип удостоверения личности также зашифровывается цифрами:1 – паспорт гражданина России,2 – иностранный паспорт,3 – иной документ.Затем необходимо указать серию и номер удостоверения личности, номер транспортного средства (если используется), номер проездного (если есть) – сперва "Тройки", затем – Стрелки.Если в первом пункте указана цель пропуска – работа, то необходимо указать ИНН организации, если посещение медицинской организации – ее название, если цель выхода иная, то сформулировать ее не более чем в 20 символах. После этого нужно указать адрес пункта назначения.Выглядеть это должно следующим образом.В случае, если разрешение нужно для поездок на работуПропуск*1*(тип удостоверения личности от 1 до 3)*(серия паспорта)*(номер паспорта)*(номер транспортного средства – если есть)*(номер карты "Тройка" – если есть)*(номер карты "Стрелка" – если есть)*(ИНН организации)*(краткое наименовании организации).В случае, если разрешение нужно для поездки в клиникуПропуск*2*(тип удостоверения личности от 1 до 3)*(серия паспорта)*(номер паспорта)*(номер транспортного средства – если есть)*(номер карты "Тройка" – если есть)*(номер карты "Стрелка" – если есть)*(краткое наименование медицинской организации).В случае, если разрешение нужно для поездки с иной цельюПропуск*3*(тип удостоверения личности от 1 до 3)*(серия паспорта)*(номер паспорта)*(номер транспортного средства – если есть)*(номер карты "Тройка" – если есть)*(номер карты "Стрелка" – если есть)*(цель выхода не более чем в 20 символах)*адрес пункта назначения.Внимание! В случае, если какие-то пункты остаются незаполненными, их необходимо все равно обозначить звездочками, но внутри ничего не ставить.Как получить пропуск по телефонуИзбежать путаницы и возможных ошибок можно, если воспользоваться третьим способом получить электронный пропуск. Сделать это можно через Единую справочную службу правительства Москвы. Для этого надо позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77. Оператор запросит у человека всю необходимую информацию и сам оформит за него электронную форму для получения пропуска.Какие виды пропусков действуют в МосквеНа время карантина в Москве действуют три вида электронных пропусков для поездок по городу.Пропуск для поездок на работуРазрешение для тех, кому необходимо лично присутствовать на работе, выдается один раз вплоть до 30 апреля и не ограничивает число поездок. Также оно распространяется на курьеров и других людей, чья деятельность напрямую связана с перемещением по Москве.Внимание: если пропуск для поездок на работу выдан на организацию, деятельность которой указом мэра была запрещена, то такой документ будет аннулирован.Пропуск для поездок в больницуЭто разрешение позволяет человеку поехать в медицинское учреждение. Для его получения, помимо прочего, необходимо указать, куда именно собирается человек. Пропуск действует один день, однако выдавать его могут неограниченное число раз.Пропуск для поездок в личных целяхТретий вид разрешения на перемещения по городу касается прочих случаев. Человек сам в праве указать цель поездки. Она должна соответствовать режиму повышенной готовности. Очевидно, что визит в гости к друзьям или родственникам в условиях карантина в Москве находится под запретом. На сайте Сергея Собянина среди примеров приемлемых целей для поездок указывается дорога до магазина, дачи или вокзала.Сам пропуск действует только один день и позволяет доехать до указанной точки назначения и вернуться обратно. Получить такое разрешение можно будет только два раза в неделю.Для поездок с пересечением границ субъектовДля поездок из Москвы в Московскую область пропуск необходимо заказывать в столице. В обратном случае – в Подмосковье. Если же человек едет в столичный регион из других областей, то ему следует заказать московское разрешение.Какой штраф за езду без пропускаИзначально в СМИ появилась пугающая информация о том, что за езду по Москве без пропуска водителей будут штрафовать на пять тысяч рублей. При этом рассказывали, что такая сумма будет начисляться за проезд под каждой камерой. Таким образом, поездка мимо трех камер обойдется в 15 тысяч рублей, мимо десяти – в 50 тысяч рублей. Однако позже эту информацию опровергли.По словам руководителя департамента информационных технологий столицы Эдуарда Лысенко, штрафы за неоформление цифровых пропусков и другие нарушения, связанные с этим, будут начисляться штрафы разного размера, в зависимости от характера нарушения.Отсутствие пропуска – предупреждение или штраф в размере от одной до 30 тысяч рублей.Повторное нарушение – штраф от 15 до 50 тысяч рублей.Причинение вреда здоровью – штраф от 15 до 50 тысяч рублей.Нарушение режима самоизоляции с использованием транспортного средства – траф пять тысяч рублей.Коронавирус| || | |