Сегодня, 17 апреля, на телеканале Dомашний состоится премьера теленовеллы Любовь
лечит. Сериал выходит в рамках линейки Фабрика мелодрам. Главную роль в
картине исполнила звезда Ворониных Екатерина Волкова.
Сегодня, 17 апреля, на телеканале Dомашний состоится премьера теленовеллы "Любовь
лечит". Сериал выходит в рамках линейки "Фабрика мелодрам". Главную роль в
картине исполнила звезда "Ворониных" Екатерина Волкова.
По словам актрисы, работа в сериале "Любовь лечит" стала для
нее особенной. Героиня теленовеллы, бизнес-леди Светлана, во многом похожа на
саму Екатерину.
"Но история ее жизни гораздо сложнее... Она много работает и
уверена, что за спиной крепкий тыл, любимый мужчина. Но муж оказался человеком
слабым, завистливым. Не добившись успеха в бизнесе, он нашел способ поднять
самооценку – завел молодую любовницу", – написала знаменитость в личном "Инстаграм".
Екатерина Волкова призналась, что, работая над проектом "Любовь
лечит", она испытывала массу эмоций. "Я плакала не только в кадре, но и чтобы
помочь партнерам, когда снимались их крупные планы, так эмоции получаются
по-настоящему живыми. В итоге прорыдала одиннадцать дублей – на несколько
картин вперед", – поделилась звезда .
16 Апр 2020 в 11:59 PDT
Артистка уверена, что теленовелла "Любовь лечит" никого не
оставит равнодушным. Отдельную благодарность Волкова выразила режиссеру фильма
Марии Маханько. Также знаменитость сказала спасибо партнерам по съемочной
площадке: Роману Полянскому, Андрею Заводюку, Валерию Баринову, Максиму
Коновалову, Ирине Багиной, Артему Фадееву и другим. Напомним, премьера сериала "Любовь лечит" состоится на телеканале Dомашний 17 апреля в 19.00 по мск.