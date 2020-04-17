Сегодня, 17 апреля, на телеканале Dомашний состоится премьера теленовеллы Любовь лечит. Сериал выходит в рамках линейки Фабрика мелодрам. Главную роль в картине исполнила звезда Ворониных Екатерина Волкова.

Сегодня, 17 апреля, на телеканале Dомашний состоится премьера теленовеллы "Любовьлечит". Сериал выходит в рамках линейки "Фабрика мелодрам". Главную роль вкартине исполнила звезда "Ворониных" Екатерина Волкова.По словам актрисы, работа в сериале "Любовь лечит" стала длянее особенной. Героиня теленовеллы, бизнес-леди Светлана, во многом похожа насаму Екатерину."Но история ее жизни гораздо сложнее... Она много работает иуверена, что за спиной крепкий тыл, любимый мужчина. Но муж оказался человекомслабым, завистливым. Не добившись успеха в бизнесе, он нашел способ поднятьсамооценку – завел молодую любовницу", – написала знаменитость в личном "Инстаграм".Екатерина Волкова призналась, что, работая над проектом "Любовьлечит", она испытывала массу эмоций. "Я плакала не только в кадре, но и чтобыпомочь партнерам, когда снимались их крупные планы, так эмоции получаютсяпо-настоящему живыми. В итоге прорыдала одиннадцать дублей – на несколькокартин вперед", – поделилась звезда .16 Апр 2020 в 11:59 PDTАртистка уверена, что теленовелла "Любовь лечит" никого неоставит равнодушным. Отдельную благодарность Волкова выразила режиссеру фильмаМарии Маханько. Также знаменитость сказала спасибо партнерам по съемочнойплощадке: Роману Полянскому, Андрею Заводюку, Валерию Баринову, МаксимуКоновалову, Ирине Багиной, Артему Фадееву и другим. Напомним, премьера сериала "Любовь лечит" состоится на телеканале Dомашний 17 апреля в 19.00 по мск.