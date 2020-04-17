В Подмосковье с 16 апреля начали штрафовать таксистов за перевозку пассажиров без цифровых пропусков. За это нарушение водителям грозит пять тысяч рублей. Сами таксисты, впрочем, обратились с просьбой освободить их от функции проверки пассажирских кодов. А на московских дорогах появились водители с липовыми пропусками.

В Подмосковье с 16 апреля начали штрафовать таксистов за перевозку пассажиров без цифровых пропусков. За это нарушение водителям грозит пять тысяч рублей. Сами таксисты, впрочем, обратились с просьбой освободить их от функции проверки пассажирских кодов. А на московских дорогах появились водители с липовыми пропусками.— У нас самоизоляция!— Да, я вообще не выхожу!Полицейские проверяют соблюдение режима самоизоляции во время эпидемии коронавируса COVID-19. Спускаются в переходы. Заходят во дворы.— Прописан я в другом месте!В садовый магазин этот человек приехал из соседнего района без пропуска. За это могут оштрафовать.— Нужно быть дома! А ходить — только в магазин за необходимыми продуктами или лекарствами, или выйти прогуляться с собачкой! — поясняют молодому человеку полицейские.Проверки идут на всех транспортных магистралях.По сравнению с обычным днем машин на дорогах, конечно, меньше, но ненамного. В районе Третьего транспортного кольца автомобили идут сплошным потоком. Некоторые, действительно, спешат на работу. Остальные разъезжают по личным делам.— У вас нету пропуска! Этот не действителен!— Почему?— Потому что! – отвечают проверяющие.Пропуск — липовый. Если верить QR-коду, то перед ними не легковой автомобиль, а самосвал"— Вы будете привлечены к административной ответственности! – поясняют полицейские водителю "легкового самосвала".А другой водитель вез пожилую маму в гости на другой конец Москвы.— Маме же больше шестидесяти пяти лет, правильно?— Да.— Лучше маме оставаться дома и без надобности не выходить!"Мы видим, что нарушители есть, — соглашается инспектор ДПС по ЦАО Алексей Козубовский. – Да, к сожалению, граждане относятся несознательно!"Еще один водитель пытался дать взятку полицейским — три тысячи рублей. Не хотел, чтобы составляли протокол, а на него завели уголовное дело."Внутри в паспорте были деньги у меня, — признался он. — Я инспектору сказал: это на чай!"На подмосковных дорогах тоже проверяют спецпропуска. В Королеве участие в рейде принял губернатор Московской области Андрей Воробьев. Известно, что для получения цифровых кодов жители области теперь могут пользоваться столичными сервисами, даже если не собираются в Москву."Разобрались с этой системой?" – интересуется губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.— Да, я сразу все понял!— Вы на mos.ru получали пропуск?—Да!Проверяют такси. Большинство водителей пропуска оформляет, чего не скажешь о пассажирах. Жителей Ярославля не пустили в метро. Зато в такси они сели без проблем, хотя водитель обязан был проверить пропуск с помощью приложения.— Паспорта есть только, пропусков нету!Водители оправдываются, что приложение "Помощник Москвы" работает нестабильно. Они просят освободить их от обязанности проверять пропуска."У нас нет полномочий проверять у пассажиров QR-код этот, — справедливо замечает водитель такси Александр. — И за этим начинаются конфликты с пассажирами. У них спрашиваешь код, а они недовольны тем, что к ним лезешь".В московском департаменте транспорта пока на эту просьбу не отреагировали. А тем временем в Подмосковье водителей такси, перевозящих пассажиров без пропуска, 16 апреля уже начали штрафовать на пять тысяч рублей.