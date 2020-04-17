Ксения Собчак в своем микроблоге высказала мнение насчет активности блогеров в период пандемии. Звезда отметила, что многие ведут себя как дети, занимаясь всякой ерундой.

Ксения Собчак в своем микроблоге высказала мнение насчет активности блогеров в период пандемии. Звезда отметила, что многие ведут себя как дети, занимаясь всякой ерундой.Телеведущая заявила, что хочет "развидеть" челленджи, которые проходят в "Инстаграм". Она добавила, что уже стала с опаской открывать ленту, так как сложно предсказать, какой новый "прикол" придумают знаменитости ради хайпа. "Через неделю-другую дойдет до эпиляции бикини клеем в прямом эфире (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – Ксения Собчак.Ведущая популярных шоу решила не называть имен, однако недвусмысленно намекнула, кого имеет в виду. "Взрослые женщины ругаются из-за того , кто первый придумал обмазаться каким-нибудь говном,а кто за кем повторил", – добавила звезда. Напомним, накануне между Ольгой Бузовой и Анастасией Ивлеевой разгорелся конфликт, так как последняя уверена, что певица украла у нее формат инстаграм-шоу. Девушки ведут прямые эфиры со звездами и выполняют издевательские задания. Например, Бузова на спорт разрезала сумку от бренда Chanel, а Ивлеева облилась майонезом.Впрочем, подруга Ксении Собак решила под постом теледивы "рассекретить" имена блогеров. "Так и хочется задать вопрос @egorkreed @buzova86 @_agentgirl_ вы реально считаете, что это смешно?" – написала продюсер Нателла Крапивина.Фолловеры Ксении Собчак на два лагеря. Первые поддержали супругу Константина Богомолова, вторые же решили дополнить список безумных челленджей. Досталось и самой телеведущей."Ой🤣, а кто-то в гробах на свадьбе катается!", "Сама не лучше 👎. Показывать бухарика и хвастаются👎", "Ой кто-то завидует, что его не позвали в челленджах участвовать?", "Это вы *** написали. Но когда вас можно будет увидеть в эфире Ивлеевой? А?", "А Рудковская? Как не зайду в одеяле и на каблуках", "Бузова мразь ! Как она режет сумку Шанель у нас в ленте!", "Ксения, ну вы тоже с супругом выпиваете в исторях, пропагандируя тем самым алкоголь?" – высказались подписчики.6 Дек 2018 в 5:26 PST