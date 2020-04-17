Уже который день СМИ пестрят заголовками о скандале в семье актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Стало известно, что разлад приносит знаменитостям не только страдания, но и выгоду.

Уже который день СМИ пестрят заголовками о скандале в семье актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Стало известно, что разлад приносит знаменитостям не только страдания, но и выгоду.Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о расставании еще в феврале текущего года, однако насколько ухудшились отношения между артистами, стало известно недавно. Общественность была шокирована тем, что в звездной семье практикуется домашнее насилие.После скандального заявления Муцениеце о том, что муж поднял на нее руку и выгнал из дома, поклонники переживают за карьеру и благополучие актрисы. Однако выяснилось, что в жизни звезды все не так плохо.Коллега Муцениеце по цеху сообщила, что та получила роль в новом проекте. Раньше Прилучный строго контролировал деятельность супруги и лично одобрял предложения, который поступали спутнице. Теперь Агата вольна действовать так, как ей заблагорассудится, пишет .11 Янв 2019 в 8:05 PSTВероятно, зрители смогут чаще видеть Муцениеце на телеэкране. Частичная свобода от семейной рутины позволит артистке неплохо подзаработать.