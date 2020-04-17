Екатеринбургским шестиклассникам во время одного из онлайн-уроков по английскому языку включили фильм для взрослых. Родители учеников написали заявление в полицию, сообщает Выяснилось, ..

Екатеринбургским шестиклассникам во время одного из онлайн-уроков по английскому языку включили фильм для взрослых. Родители учеников написали заявление в полицию, сообщаетВыяснилось, что трансляцию запустил хакер, который подключился к конференции школьников с преподавателем. В местном управлении МВД сообщили, что в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.