Екатеринбургским шестиклассникам во время одного из онлайн-уроков по английскому языку включили фильм для взрослых. Родители учеников написали заявление в полицию, сообщает
Выяснилось, ..
Екатеринбургским шестиклассникам во время одного из онлайн-уроков по английскому языку включили фильм для взрослых. Родители учеников написали заявление в полицию, сообщает
Выяснилось, что трансляцию запустил хакер, который подключился к конференции школьников с преподавателем. В местном управлении МВД сообщили, что в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.