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<a href="https://33live.ru/novosti/17-04-2020-rossiyanin-s-koronavirusom-poplatilsya-za-pobeg-iz-bolnicy.html" target="_blank">Россиянин с коронавирусом поплатился за побег из больницы</a> - Полиция возбудила уголовное дело в отношении заболевшего коронавирусом россиянина, который сбежал из больницы. Инцидент произошел в подмосковном городе Жуковский, сообщает ТАСС. Как ..