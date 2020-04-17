Матчем в Минске между местным клубом Энергетик-БГУ и Городеей стартовал пятый тур чемпионата Белоруссии по футболу. Гости сумели добиться минимальной победы со счетом 1:0. Единственный мяч в составе победителей забил Андрей Сорокин.

Матчем в Минске между местным клубом "Энергетик-БГУ" и "Городеей" стартовал пятый тур чемпионата Белоруссии по футболу. Гости сумели добиться минимальной победы со счетом 1:0. Единственный мяч в составе победителей забил Андрей Сорокин.Российский защитник отличился на 35-й минуте первого тайма. Больше мячей в этом матче зрители не увидели. Помимо Сорокина в составе победителей вышел на поле его соотечественник Сергей Архипов, ранее выступавший за "Тамбов"."Городея" набрала девять очков после пяти туров и делит первое место с "Энергетик-БГУ" и "Торпедо-БелАЗ".