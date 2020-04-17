Саудовская Аравия в феврале вернула себе первое место по поставкам нефти в Китай. До этого лидерство удерживала Россия.

Саудовская Аравия в феврале вернула себе первое место по поставкам нефти в Китай. До этого лидерство удерживала Россия.Так, доля Саудовской Аравии в нефтяном экспорте КНР составляет 17%, а России — только 16%.Впрочем, стоит сказать, что в разные месяцы две страны меняют друг друга в соревновании за первое место.Возможно, уже в марте лидерство захватила России, хотя саудиты продавали нефть с огромными скидками и могли привлечь покупателей ценой.К слову, на днях Китай опубликовал довольно любопытную статистику: несмотря на кризис и борьбу с коронавирусом, в I квартале он нарастил импорт нефти на 5% в годовом выражении.В абсолютном значении поставки составили 121,16 миллиона тонн, на эти цели было потрачено $55,7 миллиарда.Стоит добавить, что ОПЕК ждет в апреле сильнейшего за всю историю падения спроса на нефть.При этом по году спад, согласно прогнозу, составит 6,8 миллиона баррелей в сутки.Напомним, что обвал спроса из-за карантина уже стал сильнейшим в истории, что привело к обвалу цен на нефть до минимумов с начала тысячелетия.Более того, крупнейшим нефтедобывающим странам уже просто негде хранить сырье: почти все хранилища в мире заполнены.Остаются только танкеры, но это лишние издержки, и далеко не все имеют быстрый доступ к морю.Из США, например, нужно провести нефть на 500 километров, российская нефть также нуждается в транспортировке до порта.