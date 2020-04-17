Сочинский Кинотавр перенесен на осень. Об этом сообщили организаторы открытого российского кинофестиваля. Новая информация будет опубликована позже, передает Вести Сочи.

Сочинский "Кинотавр" перенесен на осень. Об этом сообщили организаторы открытого российского кинофестиваля.Как со ссылкой на пресс-службу фестиваля передает ТАСС, из-за эпидемии коронавируса в заявленные ранее даты — 7-14 июня — кинопраздник пройти не сможет. Есть надежда, что этой осенью в Сочи смогут как обычно собраться все любители кино.В обращении организаторов говорится, что никаких определенных дат пока назвать нельзя. Работа над программой продолжается. Вся информация по "Кинотавру-2020" будет опубликована позже, передает "Вести Сочи".