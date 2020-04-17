Установлено, что задержанный имел разрешение только на три охотничьих ружья, хранившихся у него дома. На протяжении нескольких лет он приобретал оружие посредством сети Интернет...

«Оперуполномоченные Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали жителя столицы, подозреваемого в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В ходе отработки полученной оперативной информации сотрудники полиции выявили и задержали 54-летнего безработного жителя Москвы.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в квартире на Окской улице были обнаружены, изъяты и направлены на экспертизу предметы, похожие на револьверы, пистолет и два магазина к нему, охотничьи ружья, более 220 патронов, пули и гильзы, а также приспособление для снаряжения патронов.Согласно проведенному исследованию один из изъятых револьверов переделан самодельным способом и является короткоствольным гладкоствольным огнестрельным оружием. Изъятый пистолет относится к короткоствольному нарезному огнестрельному оружию. Для стрельбы пригодны. Остальное изъятое находится на экспертизе.Установлено, что задержанный имел разрешение только на три охотничьих ружья, хранившихся у него дома. На протяжении нескольких лет он приобретал оружие посредством сети Интернет.Отделом дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18