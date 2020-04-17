Вынужденное межсезонье в футболе дает основания разного рода изданиям составлять всевозможные рейтинги и классификации. Портал FourFourTwo составил Топ-50 самых главных футбольных дерби. Лидерами стали клубы из Аргентины, а московские Спартак и Динамо удостоились представлять Россию.

Вынужденное межсезонье в мировом футболе дает основания разного рода изданиям составлять всевозможные рейтинги и классификации. Портал FourFourTwo составил Топ-50 самых главных исторических футбольных дерби. Лидерами стали клубы из Аргентины, а московские "Спартак" и "Динамо" удостоились представлять Россию.Конечно, эта классификация довольно условна. Во-первых, ни одна из команд не упоминается дважды, поскольку учредители рейтинга посчитали, что "заклятый враг" у любого футбольного клуба может быть только один. Большая часть противостояний основывается на географической близости клубов, но есть и исключения: так в Испании главным дерби стало класико между "Барселоной" и "Реалом", а в Англии – давний спор "Ливерпуля" и "Манчестера Юнайтед".Несмотря на то, что нынешние поколения российских болельщиков давно считают главным московским дерби спор "Спартака" и ЦСКА, что для российской истории вполне верно, эксперты FourFourTwo поставили выше всех в нашем футболе исторически более давнее противостояние "Спартака" и "Динамо".При этом в издании признали, что на заре советского футбола в спор "красно-белых" и "бело-голубых" вмешалась политика: журналисты припомнили, что один из основателей "Спартака" Николай Старостин оказался в тюрьме, и это оказалось возможным во многом благодаря покровителю "Динамо" Лаврентию Берии. Именно с тех пор до середины 1980-х годов именно спор "Спартака" и "Динамо" был самым жарким в Москве.Политика или, вернее, классовое противостояние болельщиков двух клубов "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс", начавшееся еще в далекие 1910-1930-е годы, вывело именно это дерби столицы Аргентины в мировые лидеры. Именно с помощью исторических отсылок аргентинское дерби оставило на втором месте самое интересное футбольное противостояние наших дней – испанских "Барселоны" и "Реала".Третье престижное место отдано экспертами FourFourTwo клубам не из пяти ведущих стран Европы, а шотландским "Селтику" и "Рейнджерс". Четвертое место досталось уругвайским "Насьоналю" и "Пеньяролю" и их старейшее дерби Монтевидео, впервые сыгранное еще в 1900 году. Только на пятом месте противостояние двух клубов столицы Италии – "Лацио" и "Ромы".Огненное турецкое дерби "Фенербахче" – "Галатасарай" занимает 6-ю строчку классификации, оставив 7-е место англичанам из "Ливерпуля" и "МанЮнайтед". В десятку также вошли бразильское противостояние "Гремиу" – "Интернасьональ", спор двух географических соседей в Германии "Боруссия" (Дортмунд) – "Шальке-04" и египетская пара команд "Аль-Ахли" – "Замалек".Ниже в Топ-50 оказались не менее жаркие матчи между французскими "Марселем" и "Пари Сен-Жерменом" (11-е место), миланское дерби "Милан" – "Интер" (13-е), голландское противостояние "Аякс" – "Фейеноорд" (16-е), греческое "Олимпиакос" – "Панатинаикос" (19-е), лондонское "Арсенал" – "Тоттенхэм" (20-е), традиционные битвы сербов "Партизан" – "Црвена Звезда" (22-е) и хорватов "Хайдук" – "Динамо" (Загреб) (27-е), португальское "Бенфика" – "Спортинг" (28-е) и, например, экзотический спор южноафриканских "Кайзер Чифс" – "Орландо Пайретс" (31-е).