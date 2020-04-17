Спрос на автомобильный бензин в крупных городах России сократился на 30-50%, также упал спрос на дизельное топливо и керосин, заявило Министерство энергетики РФ, передает ТАСС.

Спрос на автомобильный бензин в крупных городах России сократился на 30-50%, также упал спрос на дизельное топливо и керосин, заявило Министерство энергетики РФ, передает ТАСС.Причиной такого сильного снижения в ведомстве назвали режим изоляции граждан, который был введен в России для остановки распространения коронавируса, сообщил на брифинге в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом заместитель главы ведомства Павел Сорокин.По его словам, за первые две недели апреля падение спроса на бензин составило 30-50%, немного меньшее падение наблюдалось со спросом на дизельное топливо, а потребление керосина упало более чем вдвое.Замминистра отметил, что демпфирующий механизм сейчас стимулирует нефтяников сохранять цены на топливо на текущем уровне, так что не стоит ожидать роста цен. Во время высоких цен на нефть нефтепроизводители получают субсидии, а при низких они передают часть прибыли бюджету, добавил Сорокин.В министерстве на данный момент не отмечают высокую конкуренцию на автозаправочных станциях (АЗС), поэтому в ряде регионов независимые АЗС даже пошли на снижение цен, чтобы нарастить продажи топлива.