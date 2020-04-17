17.04.2020

2020-04-17 09:45:03

Средства для защиты владимирских врачей распечатали на 3D-принтере

Лицевые экраны и боксы для инкубации переданы больнице №6 в Юрьевце. Там проходят лечение пациенты с подозрением на коронавирус. Индивидуальные средства защиты изготовлены волонтёрами движения мейкеров.

100 лицевых экранов и 10 боксов для инкубации. Столько доставили волонтёры в инфекционное отделение больницы №6 в Юрьевце. Такие маски намного удобнее, объясняет начмед Андрей Кряжев.

Андрей Кряжев, начальник медицинского персонала горолдской больницы №6: «Маски-забрало которые, это очень удобно, потому что те очки, котрые мы сейчас надеваем, очень тяжело потеют, запотевают. Забрало, мы надеемся, что не будут, мы опробуем в работе. Посмотрим, как это, надеемся, что будет лучше».

Кубы и лицевые экраны изготавливают в Лакинске. Дужки режут во Владимире на 3D принтере. Эскизы взяты американских специалистов. Движение "мейкеры против Covid" бесплатно изготавливает и поставляет врачам средства индивидуальной защиты.

Александр, волонтер: «Этим принтером печатает лучше, чем многие профессиональные принтеры. Это очень большое движение. Мне очень неудобно что я один здесь стою, потому что это большая группа умных, интересных и болеющих за ситуацию людей. Люди собрались своими деньгами и дали возможность нам производить, врачам защищаться. За это большой поклон тем, кто это сделал».

Материалы куплены за счёт средств фонда "Единой России" по борьбе с коронавирусом. Пожертвования вносят члены партии. Первым это сделал Владимир Киселёв. Он перечислил в фонд свою зарплату за март. После этого примеру лидера единороссов региона последовали и другие.

Владимир Киселев, председатель Заксобрания области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»: «Мы тратим эти денежные средства на , с одной стороны, те средства защиты, которые разносят волонтёры, с другой стороны, на поддержку медицинских работников. В том числе мы уже передавали специальные костюмы больнице».

В средствах индивидуальной защиты потребность есть всегда, - говорит Елена Михайлова, главврач городской больницы №6, - мы готовы к любой помощи.

Елена Михайлова, главврач городской больницы №6: «Для нас это очень важно, эта забота, внимание. У нас задача какая стоит. Это оказание медицинской помощи качественной. Но сейчас надо беречь и кадры».

В этот раз боксы поступили в Александров, Кольчугино и Ковров. Туда же доставили и лицевые экраны. Всего 450 штук. В ближайшее время планируется обеспечить все 12 госпиталей, которые созданы в регионе для борьбы с коронавирусом. Материала для изготовления средств индивидуальной защиты достаточно.

Нина Глизница, Александр Голубев, "Вести-Владимир"