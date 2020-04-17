17.04.2020

2020-04-17 18:00:04

Строительство новой школы в Коммунаре идет с опережением графика

Лучшая в городе. Такое будущее пророчат новой школе в Коммунаре. На каком этапе строительство сегодня и когда она сможет принять многочисленных учеников развивающегося микрорайона - в репортаже Дмитрия Горкина.

"Будущее начинается здесь" - гласит приветственный щит школы № 46 в микрорайоне Коммунар. И, действительно, прямо за старым зданием постепенно вырастают стены самого лучшего и передового образовательного учреждения города. Так о новой школе говорят сити-менеджер Андрей Шохин и председатель Заксобрания Владимир Киселёв. Совместно они решили проинспектировать, как идут работы и не повлияла ли ситуация с пандемией коронавируса на строительный процесс.

Роман Караваев, замдиректора строительной компании: "В связи со сложившейся ситуацией в стране, конечно, есть проблемы - с материалами, логистикой, цены растут, кто-то просто задерживает, не даёт коммерческих предложений, потому что не понимает, что будет дальше. Но на данный момент справляемся, пока всё нормально, слава Богу».

Четыре этажа вместо прежних двух, вместимость - 1100 учеников. Когда старое здание было рассчитано всего на 400. Новая школа должна закрыть потребность в учебных местах всего микрорайона, и главное - ликвидировать вторую смену. Подрядчик проверенный, говорят в горадминистрации. Именно эта компания построила "Ледовый дворец" во Владимире.

Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: «С ними работать очень хорошо, комфортно. Они идут с большим опережением сейчас. Финансирование у нас не останавливается. Всё, что предусмотрено - областная администрация нам перечисляет деньги вовремя, которые касаются, особенно, национальных проектов. Мы сегодня видим, что действительно школа будет к 2021 году сдана».

К строительству приступили в августе прошлого года. Сейчас залиты фундаменты пяти из шести блоков. Закончен монтаж монолитных каркасов и наружных стен. Подведены канализация, водо- и теплоснабжение. Отстроен актовый зал на 350 мест, начались подготовительные работы по обустройству двух плавательных бассейнов и многофункционального спортивного зала.

Владимир Киселёв, председатель Законодательного собрания Владимирской области: «Чуть более полугода прошло, фактически не было ничего, только частично фундамент заложен. На сегодняшний день уже практически подавляющее большинство работ общестроительных сделано. Видно, что строители очень качественно к своим обязанностям подходят, к тому, что должны делать. Видно, что даже с какой-то любовью строители делают, потому что качество сразу оценивается».

Для такого комплексного учебного заведения потребуются и новые педагоги. По словам директора школы Евгения Алексеенко, волноваться не стоит - к началу учебного процесса штат будет укомплектован.

Евгений Алексеенко, директор средней школы №46 г. Владимира: «Профессиональный, высоко опытный состав педагогический, который в полном составе перейдёт в новую школу работать. Но и в связи с тем, что сегодня в 46 школе обучается 872 ребёнка, а планируется 1100 в новом учреждение, то небольшой донабор педагогов будет производиться в течение этого и следующего учебных годов».

По плану школа должна быть сдана в мае следующего года. Затем приступят к демонтажу старого здания. На его месте появятся футбольный стадион и различные спортивные площадки.

Дмитрий Горкин, Андрей Синягин

«Вести-Владимир»