В России появится новая льготная ипотечная программа – под 6,5 процента годовых. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке строительной отрасли. Ставка будет действовать на весь срок кредита. Такую ипотеку граждане смогут взять до 1 ноября 2020 года.

В России появится новая льготная ипотечная программа – под 6,5 процента годовых. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке строительной отрасли. Ставка будет действовать на весь срок кредита. Такую ипотеку граждане смогут взять до 1 ноября 2020 года.Глава государства подчеркнул, что, несмотря на кризис, стройки останавливаться не будут – там просто предпримут дополнительные меры защиты от коронавируса, а крупные инфраструктурные проекты продолжат, чтобы обеспечить развитие всей экономики.Строительство – во многом фундамент экономики. От его состояния зависит и состояние рынка сейчас, и то, как будет развиваться страна на протяжении ближайших лет. Каждая стройка – это сотни рабочих мест. Речь идет в том числе и о смежных предприятиях. Конечно, здоровье людей – прежде всего, но поставить стройку на паузу невозможно, и главам регионов необходимо это учитывать."Мы обязательно поддержим строительный комплекс. Более того, на этапе восстановления экономики именно стройка должна стать одним из локомотивов роста, который потянет за собой и другие сектора", – заявил Путин.На связи с президентом – кабмин, а также руководители ряда компаний. И именно им Путин передает слово, чтобы услышать оценки и предложения бизнеса. Почти три четверти покупателей квартир жилье приобретают по ипотечным программам. Бизнес предлагает субсидировать ипотеку. Чтобы не потерять клиентов, оформить документы можно теперь даже в условиях карантина – без личного присутствия."Вчера мы вместе с Банком ВТБ провели в России сделку выдачи ипотеки онлайн. Когда клиент, находясь в режиме самоизоляции, заключил договор ипотеки и купил квартиру полностью онлайн. Надо сказать, что нигде в мире – ни в Соединенных Штатах Америки, ни в Англии – такой технологии нет", – рассказал президент ПАО "Группа компаний ПИК" Сергей Гордеев.Большинство регионов остановили те стройки, где есть претензии к санитарным нормам. Там, где они исправлены, можно работать."Сейчас остро стоит вопрос разработки, внедрения, сопровождения медиками строек и мест проживания. И продумать возможность тестирования на коронавирус вахтовиков. Если мы найдем силы и средства сделать этот шаг, мы нанесем мощнейший удар на упреждение противнику и избежим серьезнейших рисков", – сказал генеральный директор ПАО "Мостотрест" Владимир Власов.Бизнес подчеркивает: нельзя останавливать проектирование новых зданий и заключение контрактов на перспективу, иначе потом отрасль столкнется с вынужденным простоем. Чтобы избежать негативных сценариев, кабмин уже сейчас в онлайн-режиме обсуждает с руководством регионов и строительными компаниями ситуацию на местах. И она требует неотложных мер."Мы наблюдаем, что на рынке действительно во всех субъектах РФ спрос спал уже на 30 процентов. Наши коллеги говорят о том, что спрос у нас, как минимум, может упасть до 50 процентов или больше. Поэтому, естественно, в этих условиях нам необходимо поддержать жилищное строительство", – заявил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.Строительная сфера – не только бизнес, это сотни рабочих коллективов. За последнее время сфера стала куда более надежной и устойчивой. Те, кто уже отчаялся въехать в свое жилье, благодаря госпрограммам наконец-то смогли отпраздновать новоселье."Мы смотрели по жилищному строительству – конечно, это самая у нас важная отрасль. Около 5 миллионов работающих сотрудников в ней и, конечно, самые большие капиталовложения, – отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. – И здесь ключевая задача не допустить появления обманутых дольщиков".Выслушав кабмин и бизнес, Путин переходит к конкретике: прежде всего – ипотека. Она станет гораздо доступнее."Предлагаю запустить, как это сейчас и прозвучало здесь, специальную льготную ипотечную программу. Поддержать и наших граждан, и строительную отрасль, дать людям дополнительные возможности с помощью государства улучшить свои жилищные условия, – сказал глава государства. – В рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5 процента годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов в Москве и Санкт-Петербурге"."Повторю, ставка для граждан составит шесть с половиной процентов. Все, что выше этого уровня, будет субсидироваться государством. Обращаю внимание: льготная пониженная ставка будет действовать весь срок кредита. За такой ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября текущего года, – продолжил Путин. – Прошу правительство обеспечить скорейший запуск этой программы".Уже известно: на то, чтобы обеспечить доступную ипотеку, потребуется около 6 миллиардов рублей. Банковские механизмы позволят напрямую поддержать и сами строительные компании."Поручаю правительству подготовить комплекс мер, которые повысят доступность банковских кредитов для компаний строительной отрасли, – заявил президент РФ. – Предлагаю в этом случае также субсидировать процентную ставку. Но, подчеркну, такая помощь будет представлена компаниям, которые сохранят занятость. Получая эту поддержку, компании должны взять на себя обязательства по завершению строительства домов, запланированных к вводу в строй в этом и следующем году. Нужно избежать появления так называемых долгостроев. Важно, чтобы люди были уверены: их квартиру построят качественно и в срок".На поддержку программы кредитования строительной отрасли предлагается направить 12 миллиардов рублей. Механизм важно запустить как можно быстрее, до конца апреля. Комплексный подход позволит поддержать и обманутых дольщиков."Предлагаю докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 миллиардов рублей и направить эти ресурсы на решение проблем, накопленных в прошлые годы, достроить незавершенные дома, тем самым не только обеспечить загрузкой строительную индустрию, но главное помочь людям, чтобы тысячи семей смогли быстрее получить свое долгожданное жилье", – с такой инициативой выступил российский лидер.Еще один шаг – предоставить государственную гарантию Минфина, 50 миллиардов рублей, корпорации "Дом.РФ". Она, в свою очередь, сможет брать банковские кредиты и напрямую выкупать новые квартиры комфорт-класса у застройщиков, а затем это жилье поступит на рынок и станет доступнее благодаря запущенной льготной ипотеке.Разговор идет не только о жилищном строительстве. Несмотря на пандемию, масштабные инфраструктурные проекты никто не отменяет. Предстоит увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба, построить автодороги на юге страны, в том числе подходы к Крымскому мосту и Черноморскому побережью. Аэропорты в Челябинске, Перми, Хабаровске и Норильске станут современнее, а развитие портов в Мурманске, на Балтике, Черном море и на Дальнем Востоке обеспечит перспективное развитие и отрасли и всей страны."В условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, конечно же, существуют понятные и объективные ограничения. Но, несмотря на это, сроки по инфраструктурным объектам должны максимально выдерживаться, чтобы финансовые ресурсы государства не замораживались, а работали на экономику, на развитие страны и регионов, на повышение качества жизни людей, – заявил Путин. – Мои консультации, которые я постоянно провожу с экспертами, показывают, что могут быть выработаны специальные безопасные режимы строительных работ. Прошу правительство вместе с регионами, строительными компаниями оперативно утвердить и использовать такие режимы".Поддержать строителей позволит и перераспределение части расходов в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Плюс – расселение аварийного жилья: это тоже дополнительные заказы. Кабмин должен просчитать все финансовые вопросы в течение месяца. Еще один шаг – увеличить авансовые платежи с сегодняшних 30 процентов до 50. Живые деньги, которые так нужны сейчас строительным компаниям, позволят избежать срывов и заморозки работ.