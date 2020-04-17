В преддверии православной Пасхи на фоне пандемии коронавируса людей беспокоят пророчества о конце света, которые якобы сбылись в последнее время. В частности, это пророчества о красном теленке, родившемся в Израиле, и о появлении рыбы в Мертвом море. В Прямом эфире - о том, можно ли этому верить.

У православных верующих 16 апреля — Чистый четверг. Верующие готовятся к Пасхе, но в этом году службы в церквях пройдут без верующих: пандемия коронавируса требует от людей оставаться дома.При этом накануне этого значимого для христиан праздника все чаще в соцсетях и ряде СМИ вспоминают о библейских пророчествах «конца света», которые сбылись одно за одним.Так, в Израиле впервые за 2000 лет в Израиле родился красный теленок. Историки, изучавшие книги пророка Даниила и Исайи, считают, что это — один из предвестников Апокалипсиса.Кроме того, ранее сообщалось, что в Мертвом море вдруг появилась живая рыба, что тоже предсказывалось пророком Иезекиилем как знак конца света.Третье пророчество: змея, выползшая из Стены плача, прервала молитву, чему свидетелем стали сотни верующих. При этом она пыталась поймать голубя, а в пророчествах сказано, что конец света близок, если голубь больше не может найти убежища на Храмовой горе.Вспоминают люди и о событиях недавнего прошлого, которые многие считают тревожными знаками: год назад в Страстную неделю загорелся Нотр-Дам, вспыхнул пожар на Храмовой горе в Иерусалиме, несколько разрядов молнии ударили в статую Христа в Рио-де-Жанейро.Стоит ли расценивать эти события, как знаки грядущего Апокалипсиса? В "Прямом эфире" шеф Ближневосточного бюро ВГТРК Сергей Пашков, вышедший на связь со студией из Израиля, успокоил зрителей.Он говорит, что теленок при ближайшем рассмотрении оказался не столь красным, как требует Тора, поскольку на нем есть белые пятнышки и черные волоски, а фотографии рыбы в Мертвом море и вовсе оказались фейком.Что же до истории с голубем, то ее, скорее, надо расценивать как призыв к миру среди людей.Из хороших новостей: благодатный огонь все же будет доставлен в Москву, в Храм Христа Спасителя, но соблюдением всех предосторожностей, как того требует ситуация с коронавирусом.Если, конечно, он все-таки сойдет в условиях отсутствия верующих в Храм гроба Господня.Вот об этом говорит Сергей Пашков, люди действительно волнуются.Так стоит ли всерьез воспринимать подобные события как пророчества приближающегося «конца света»? Почему в столице, невзирая на карантин, продолжают работать бани, а некоторые верующие все-таки идут туда по традициям Чистого четверга?Как комментирует доктор Александр Мясников рейтинг мест, где можно заразиться коронавирусом? И какие заведения в этом списке на первом месте?Как проводит время в режиме самоизоляции 82-летний телеведущий Николай Дроздов?Что показал тест на коронавирус певицы Ольги Зарубиной и ее дочери от Александра Малинина Киры, которые почувствовали себя плохо?И на чем пытаются нажиться мошенники после появления цифровых пропусков? Подробнее об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".