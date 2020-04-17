Камера с технологией компьютерного зрения, которую получили обновленные планшеты iPad Pro, оказалась бесполезна для фотосъемки

18 марта компания Apple представила обновленные планшеты iPad Pro. Они стали первыми айпадами, получившими тройную камеру с технологией сканирования окружающего пространства.12-мегапиксельный основной и 10-мп широкоугольный объективы iPad Pro 2020 дополняет лидар - лазерный дальномер, который сканирует окружающее пространство и, по сути, служит "глазами" планшета. Датчик способен точно измерять дистанцию до объектов на расстоянии до 5 метров, а также помогает точнее захватывать движения людей и располагать виртуальные объекты на экране.Оказалось, что лидар полезен только в приложениях дополненной реальности, но на качество фотосъемки он никак не влияет. К такому выводу пришел Себастиан де Вит - один из авторов приложений-камер Spectre и Halide для iPhone. В отличие от фронтального сенсора Face ID, у датчика недостаточно высокое разрешение, чтобы он мог воспринимать лица людей, размывать позади них фон и как-то способствовать улучшению работы портретного режима. Кроме того, Apple не дала разработчикам никаких инструментов, которые позволили бы им извлекать с лидара данные глубины в "сыром", необработанном виде.В то же время, заметил де Вит, новая технология iPad Pro очень ценна для AR-приложений, как и обещали в Apple. "Вам больше не нужно 'калибровать' устройство, размахивая им по сторонам, - написал он. - Лидар может обнаруживать и систематизировать объекты в комнате, такие как окна. И даже может измерять высоту людей".По словам де Вита, сейчас команда Halide исследует возможные области применения нового датчика. Одна из идей - использовать лидар для сканирования и превращения комнаты в 3D-объект, которым потом можно будет поделиться с другими.В России iPad Pro стоит от 69 990 pyблей. Помимо лидара, новая модель снабжена поддержкой подключения к самым быстрым, гигабитным LTE-сетям (но не 5G), пятью микрофонами и 8-ядерным процессором A12Z Bionic Chip, который оптимизирован для выполнения требовательных к ресурсам задач, таких как монтаж 4K-видео или проектирование 3D-моделей.