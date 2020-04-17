19 марта Надежда Бабкина отметила 70-летие. Цветущая, энергичная, она и подумать не могла, какой кошмар ждет впереди.

19 марта Надежда Бабкина отметила 70-летие. Цветущая, энергичная, она и подумать не могла, какой кошмар ждет впереди.1 апреля Надежду Бабкину госпитализировали с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией, вызванной коронавирусом. Врачи до сих пор считают ее тяжелой реанимационной больной – подключили к аппарату ИВЛ и кормят через зонд. Состояние певицы осложняется гипертонией и дефицитом щитовидной железы.Экстрасенс, ясновидящая, опытная гадалка и белый маг Дарья Миронова обнадежила поклонников певицы. "Надежда Георгиевна постепенно придет в себя. В ближайшие две недели ее ожидает восстановление всей функции иммунной системы и запуск процессов, оздоравливающих организм", – заявила звезда "Битвы экстрасенсов"."Выписка из больницы случится примерно через месяц. Певица сразу же активно вступит в творческий процесс, поскольку ее песни обладают мощной, целебной энергетикой. Она сама ведунья, колдунья, чаровница, – продолжила Миронова. – Я вижу и многочисленные телевизионные проекты, и дуэты с коллегами в этом году. Словом, Бабкина нас еще удивит и порадует",При этом Дарья Миронова сделала несколько серьезных предостережений певице. "Бабкиной надо держаться подальше от воды, потому что есть вероятность проблем по здоровью именно через воду, – отметила гадалка. – Самый рискованный в этом плане месяц – сентябрь. Тогда же надо опасаться и путешествий".5 Апр 2020 в 11:17 PDT"Особое внимание стоит обратить на ноги, – добавила Дарья. – Есть серьезный риск, что у Надежды Георгиевны возникнут трудности с передвижением. Под угрозой и сердечно-сосудистая система, поскольку Надежда Георгиевна – человек очень эмоциональный, искренний, у нее открыта сердечная чакра. Все ее переживания могут негативно отразиться на здоровье, спровоцировать инсульт".