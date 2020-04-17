ОМВД России по району Гольяново г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Дудкина Льва Федоровича 1923 года рождения...

ОМВД России по району Гольяново г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Дудкина Льва Федоровича 1923 года рождения, местонахождение которого неизвестно с марта 2007 года.Приметы: славянская внешность, на вид 90 лет, худощавого телосложения, рост 170 см, лицо треугольное, волосы прямые седые.Особые приметы: шрам на переносице.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)467-37-59 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73