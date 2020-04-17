ОМВД России по району Гольяново г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Гурьянова Сергея Михайловича...

ОМВД России по району Гольяново г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Гурьянова Сергея Михайловича 1952 года рождения, местонахождение которого неизвестно с июня 2007 года.Приметы: на вид 50 лет, рост 175 см, нормального телосложения, лицо круглое, волосы светло-русые, глаза голубые.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)467-37-59 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73