ОМВД России по району Гольяново г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Вакуленко Ильи Владимировича 1979 года рождения...

ОМВД России по району Гольяново г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Вакуленко Ильи Владимировича 1979 года рождения, местонахождение которого неизвестно с июня 2008 года.Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, сутулый, лицо овальное, волосы короткие тёмно-русые, возможны тёмные усы и борода, причёска-ёжик, глаза тёмно-карие.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)467-37-59 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73