УВМ УМВД России по Владимирской области рекомендует гражданам активно пользоваться возможностями Единого портала государственных услуг.

Подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России на районном уровне государственные услуги в сфере миграции оказываются в полном объеме.Вместе с тем, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID­19) при обращении за оказанием государственных услуг в сфере миграции территориальными органами МВД России на районном уровне рекомендуем: ­заявления граждан Российской Федерации о регистрации (снятии) по месту жительства (пребывания) и заявления о выдаче (замене) паспорта гражданина Российской Федерации в случаях достижения 20­-летнего, 45­-летнего возраста, изменения установочных данных, непригодности к использованию, обнаружении неточности и ли ошибки, существенного изменения внешности подавать через многофункциональные центры или Единый портал государственных услуг, используя функцию предварительной записи на личное посещение;­при подаче заявлений о выдаче (замене) паспорта гражданина Российской Федерации в случаях достижения 14­-летнего возраста, получение паспорта впервые, приобретением гражданства, утраты (похищения) ранее выданного паспорта, замены паспорта гражданина СССР использовать функцию предварительной записи на личное посещение подразделений по вопросам миграции на точную дату и время портала gosuslugi.ru. Кроме того, в целях соблюдения прав и свобод иностранных граждан и лиц без гражданства территориальными органами МВД России на районном уровне организован прием документов для продления срока действия имеющихся виз до 90 дней, независимо от цели въезда в Российскую Федерацию, в связи с невозможностью выезда с территории Российской Федерации.В случае обращения иностранных граждан, прибывших на территорию Российской Федерации в порядке, не требующем получения визы, в том числе в соответствии с международными договорами Российской Федерации о краткосрочных безвизовых поездках для отдельных категорий граждан, будут приниматься решения о продлении срока временного пребывания до 90 дней на основании мотивированного заявления (в произвольной форме) о продлении срока временного пребывания.Графики работы подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России на районном уровне