Мужчина находился на расстоянии более 500 метров от места фактического проживания вопреки требованиям режима повышенной готовности на территории г. Москвы...

«Сотрудники полиции ОМВД России по Басманному району выявили и задержали гражданина за незаконное ношение форменной одежды сотрудника полиции, а также нарушение режима самоизоляции», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ходе патрулирования территории сотрудники полиции в Хохловском переулке задержали 32-летнего жителя столицы, который осуществил незаконное ношение форменной одежды со знаками различия правоохранительных органов РФ, а именно формы сотрудника полиции МВД России. Также установлено, что вышеуказанный мужчина находился на расстоянии более 500 метров от места фактического проживания вопреки требованиям режима повышенной готовности на территории г. Москвы, в том числе режима самоизоляции.В отношении задержанного мужчины составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям 17.12 КоАП РФ «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов» и 3.18.1 КоАП РФ «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы».Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60