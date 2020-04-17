После того как заявитель открыл багажник автомобиля, где находился товар, незнакомец, угрожая ему предметом, похожим на пистолет, похитил баллон...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на курьера.В полицию обратился 39-летний москвич, работающий курьером. По словам заявителя, он доставил к одному из домов на Долгоруковской улице заказ – баллон с пищевой закисью азота и сообщил о прибытии по телефону заказчику. Через некоторое время к нему подошел мужчина. После того как заявитель открыл багажник автомобиля, где находился товар, незнакомец, угрожая ему предметом, похожим на пистолет, похитил вышеуказанный баллон и ушел в неизвестном направлении. Потерпевший обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по адресу места происшествия задержали подозреваемого – 29-летнего приезжего мужчину. При проведении обыска в квартире, где проживал последний, полицейские изъяли похищенный баллон, а также травматический пистолет, зарегистрированный на проживающего вместе со злоумышленником гражданина. По его словам, задержанный самовольно взял хранившийся в тумбочке травматический пистолет и совершил противоправное деяние.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражуПресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60