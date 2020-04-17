Истребитель МиГ-31 ВВС Казахстана разбился недалеко от аэропорта города Караганда. Причиной падения стал пожар в одном из двигателей.

Истребитель МиГ-31 ВВС Казахстана разбился недалеко от аэропорта города Караганда. Причиной падения стал пожар в одном из двигателей, сообщает агентство ТАСС.Экипаж увел боевую машину в сторону от населенных пунктов и катапультировался. Оба летчика живы.МиГ-31 – истребитель-перехватчик. Предельная высота полета – свыше 20 километров, максимальная скорость – 3 тысячи километров в час.Самолет вооружен 23-миллиметровой 6-ствольной пушкой, и обычно несет 4 ракеты "воздух-воздух" большой дальности и 2 ракеты средней дальности.