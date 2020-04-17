Появились обнадеживающие данные о борьбе с пандемией COVID-19 в России. Уточняется, что более ста человек были вылечены от инфекции. По данным , медики обладают всеми возможностями, что ..

Появились обнадеживающие данные о борьбе с пандемией COVID-19 в России. Уточняется, что более ста человек были вылечены от инфекции.По данным , медики обладают всеми возможностями, что выявлять отсутствия коронавируса у пациентов. Ранее сообщалось, что в России установлен новый антирекорд по числу зараженных COVID-19.