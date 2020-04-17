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<a href="https://33live.ru/novosti/17-04-2020-v-moskve-eshhe-bolee-100-chelovek-vylechili-ot-koronavirusa.html" target="_blank">В Москве еще более 100 человек вылечили от коронавируса</a> - Появились обнадеживающие данные о борьбе с пандемией COVID-19 в России. Уточняется, что более ста человек были вылечены от инфекции. По данным , медики обладают всеми возможностями, что ..