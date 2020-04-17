В одной из московских больниц умер режиссер Александр Радов. Ему было 79 лет. По данным , первый тест на COVID-19, который сдавал Радов, показал положительный результат. На протяжении своей ..

В одной из московских больниц умер режиссер Александр Радов. Ему было 79 лет.По данным , первый тест на COVID-19, который сдавал Радов, показал положительный результат. На протяжении своей карьеры режиссер работал над многими документальными фильмами, повествующими о жизни прославленных личностей, напоминает .