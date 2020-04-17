За время проведения акции сотрудниками полиции выявлено 7 преступлений и 10 правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

С 16 по 27 марта 2020 года на территории Владимирской области проводился региональный этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».Мероприятия проводились совместно с органами исполнительной власти области, органами местного самоуправления муниципальных образований, представителями общественных и религиозных организаций и специалистами в сфере профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых.В рамках акции проведены мероприятия, направленные на выявление и раскрытие преступлений, административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также повышения уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот.Также целью мероприятий являлось привлечение граждан и общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и их немедицинскому потреблению, консультации и оказание помощи гражданам, обращающимся с вопросами лечения и реабилитации наркозависимых.За время проведения акции сотрудниками полиции было проверено более 200 мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, выявлено 7 преступлений и 10 правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Из незаконного оборота полицейские изъяли более 25 граммов наркотиков.Так, 23 марта в городе Владимире полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. При личном досмотре, а также осмотре места происшествия было изъято наркотическое средство «марихуана» общей массой 5,09 грамма, которое задержанный планировал сбыть бесконтактным способом на территории областного центра. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.Также в период проведения акции сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя города Владимира. Его подозревают в сбыте через тайник-закладку синтетического наркотического средства жителю областного центра. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.