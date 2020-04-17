В Сочи создали межведомственную группу по пресечению нелегального предпринимательства. Руководителям силовых структур предстоит проверить незаконные объекты бизнеса. Вместе с правоохранителями в очередном рейде принял участие и мэр курорта Алексей Копайгородский.

В Сочи создали межведомственную группу по пресечению нелегального предпринимательства. Руководителям силовых структур предстоит проверить незаконные объекты бизнеса. Вместе с правоохранителями в очередном рейде принял участие и мэр курорта Алексей Копайгородский, передают ГТРК "Вести Сочи".В Адлерском районе, например, был обнаружен незаконный полигон ТБО. Один из местных предпринимателей арендовал участок в природоохранной зоне и ежедневно поставлял туда бытовые отходы и мусор. Помимо этого, в районе свалки нашли оборудованный цех для производства древесного угля, который изготавливали из химикатов и строительного мусора, выдавая его за экологически чистый продукт. Также на данной территории было открыто производство бетона. Для этого арендатор использовал песчано-гравийную смесь, которая добывалась из ближайшей реки.По итогам рейда было принято решение об организации на участке круглосуточной охраны. Нести вахту будут сотрудники Росгвардии, правоохранители и казаки. Все проезды для спецтехники будут закрыты.Напомним, ранее сотрудники полиции и ФСБ пресекли противоправную деятельность лиц, нанесших экологический ущерб окружающей среде. Они занимались незаконной добычей инертных материалов из реки Мзымта, в районе сочинского аэропорта. Представители силовых структур обследовали 5 площадок, где перерабатывалась похищенная галька.В результате операции было опечатано и изъято 18 единиц грузовой техники. По приговору суда нарушителей арестовали на 10 суток. Возбуждено уголовное дело. В настоящий момент проводится экспертиза для определения размера причиненного государству ущерба.