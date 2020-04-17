Искусствовед Александр Васильев, ранее госпитализированный в больницу в Коммунарке, рассказал о результатах своего теста на коронавирус. COVID-19 у него не обнаружен.

Искусствовед Александр Васильев, ранее госпитализированный в больницу в Коммунарке, рассказал о результатах своего теста на коронавирус. COVID-19 у него не обнаружен.Положительной новостью Васильев поделился на своей странице в Instagram. Историк выразил благодарность всем, кто беспокоится за его здоровье. По его словам, он дважды сдал тест на коронавирус и в обоих случаях результат оказался отрицательным. При этом Васильев усомнился в достоверности анализа, он считает, что они верны только на 60-70 процентов.Историк отметил, что о выписке пока не думает. По его словам, это наверняка случится только после Пасхи. Невзирая на это, Васильев не грустит. В больнице он смотрит фильмы, придумывает новые посты для социальной сети, читает книгу и слушает для поднятия настроения музыку. Историк посоветовал всем композицию в момент "дурного расположения духа или тоски" — Ding-a-Dong 1975 года группы Teach-In.По словам Васильева, назначенное ему лечение обладает дурманящими свойствами. Историк постоянно хочет спать и ощущает апатию. Врачи утверждают, что это нормальная реакция организма, который восстанавливается именно во сне. При этом у искусствоведа нет аппетита, но он уверен, что за время пребывания в больнице сбросит несколько лишних килограммов. Александр признался, что позволяет себе съедать в день по одному банану и апельсину.Ранее сообщалось, что Васильев попал в Коммунарку с двусторонней пневмонией после самостоятельного лечения. У историка появился кашель, начала подниматься температура.