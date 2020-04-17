Ситуацию вокруг пандемии Владимир Путин обсудил со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. Российский президент высоко оценил действия Китая по стабилизации эпидемиологической обстановки в стране.

Ситуацию вокруг пандемии Владимир Путин обсудил со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. Российский президент высоко оценил действия Китая по стабилизации эпидемиологической обстановки в стране.Он назвал контрпродуктивными попытки обвинить КНР в несвоевременном информировании мирового сообщества о появлении коронавируса COVID-19. Лидеры договорились укреплять сотрудничество в борьбе с пандемией. Стороны отметили, что взаимная поддержка в этой ситуации — свидетельство особого характера партнерства двух стран, передает телеканал "Россия 24".