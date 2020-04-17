17.04.2020

2020-04-17 14:50:03

Владимирский хлебокомбинат доставит куличи пенсионерам на дом

В условиях пандемии Владимирский и Вязниковский хлебокомбинаты завершают выпечку куличей - одного из главного символов праздника. В этом году предприятия изготовило рекордное количество продукции - более 400 тысяч.

Пасха в режиме самоизоляции. Несмотря на трудности, Владимирский и Вязниковский хлебокомбинаты успешно завершают выпечку куличей - одного из главных символов праздника Светлого Христова воскресенья. В этом году предприятия испекли рекордное количество куличей - 470 тысяч.

Алексей Лялин, управляющий АО "Владимирский хлебокомбинат": "Вы знаете, наш завод ни на день, ни на час не останавливался. Наши сотрудники, повторяю, подвиг - военный. Потому что ни один сотрудник не сказал: "Я ухожу на самоудаленку, я не приду на работу, потому что боюсь". Мы все необходимые меры по постановлению главного санитарного врача области выполняем. Даже сверх этих мер".

"Донской", "Творожный"," Свердловский" "Царский"- на Владимирском хлебокомбинате куличи выпекают всего раз в год. По старинным рецептам. В составе - сливочное масло, мука, молоко, изюм, сахар.

Ирина Бурова главный технолог АО "Владимирский хлебокомбинат": "Хочу обратить внимание, что куличи очень капризные, и именно качество муки. Поэтому отбирались специальные партии и сорта муки... Мука проходила стадии отлежки, подготовки. В результате чего мы получаем такое высококачественное изделие".

Большая часть продукции поставляется в торговые сети, а треть - местным предпринимателям. Определенное количество будет по традиции направлено и на благотворительные цели. Пенсионерам старше 65-ти лет, которые находятся на самоизоляции, куличи не только продадут по специальной цене, но и доставят домой.

Омельченко Олег исполнительный директор группы компаний "DELAVANT": "Мы собираем сегодня заявки и предлагаем самый лучший кулич, который только производит наш хлебокомбинат - это кулич "Царский". Кулич, произведенный по специальной рецептуре, и с очень богатым составом".

Все куличи отвечают современным требованиям хлебопечения и изготовлены из натуральных продуктов. Формовка, украшение куличей производятся только вручную, с соблюдением всех правил безопасности. Но важно не забывать и духовные традиции. Куличи освятят прямо на производстве.

Отец Сергей: "Будет прочитана специальная молитва. Окропим святой водой... Благодать Божия разливается на всю землю. Для человека верующего, где бы он ни находился, хоть дома, хоть в больнице, на работе. Если человек верующий, благодать коснется этого человека".

Вера, прежде всего, в душе, говорит отец Сергей. И дома, в кругу семьи, Божья благодать коснется каждого.

Юлия Болдина

"Вести-Владимир"