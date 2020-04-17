Всего в регионе - 183 заражённых

К утру 17 апреля во Владимирской области подтвердили 24 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.По данным регионального управления Роспотребнадзора, 4 новых инфицированных COVID-19 обнаружили во Владимире, 9 – в Петушках, 5 – в Коврове, 3 – в Юрьев-Польском, 2 – в Гусь-Хрустальном и 1 - в Александрове.Таким образом, во Владимирской области уже 183 подтверждённых случая заражения коронавирусом:42 – в Петушках;34 – в Коврове;29 – в Муроме;17 – в Юрьев-Польском;12 – во Владимире;11 – в Александрове;11 – в Гусь-Хрустальном;9 – в Кольчугино;5 – в Судогде;3 – в Собинке;3 – в Киржаче;2 – в Камешково;2 – в Меленках;1 – в Радужном;1 - в Гороховце;1 - в Вязниках.Сейчас в лабораториях Роспотребнадзора делают всё, чтобы установить людей, с которыми контактировали новые заражённые COVID-19.