Противоправную деятельность группы правоохранители пресекли в 2018 году.

Следственной частью следственного управления УМВД России по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы лиц, подозреваемых в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.Как сообщалось ранее, в ноябре 2018 года сотрудники МО МВД России «Ковровский» и УНК УМВД России по Владимирской области в результате проведения на территории города Коврова совместных оперативных мероприятий с представителями регионального УФСБ задержали молодых людей в возрасте от 21 до 23 лет. В ходе осмотра жилища одного из фигурантов оперативники обнаружили и изъяли более 50 граммов наркотиков синтетического происхождения и свыше 20 граммов гашиша.По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе группы, приобрели через сеть Интернет оптовую партию запрещенных веществ, после чего, разделив её на более мелкие, планировали сбыть наркозависимым лицам в Ковровском районе. На территории города оперативные сотрудники обнаружили более 10 «тайников-закладок» с наркотическими средствами, общей массой более 16 граммов.Благодаря профессиональным действиям следователей и оперативников собрана доказательственная база, подтверждающая причастность фигурантов к пяти эпизодам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 и двум эпизодам ч.3 ст.228 УК РФ.На период предварительного расследования трое обвиняемых были заключены под стражу, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время материалы уголовного дела, составившие более 24 томов, пять из которых – обвинительное заключение, переданы в суд для рассмотрения по существу.