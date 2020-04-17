17.04.2020

2020-04-17 11:10:06

Во Владимирской области выявили еще 24 новых случая коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 17 апреля 2020 года лабораторно подтверждено 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией

2 - в Гусь-Хрустальном

5- в Коврове

9 - в Петушках

1 - в Александрове

3 - в Юрьев-Польском

4 - во Владимире

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 183 случая заболевания

42 - в г. Петушки

34 - в г. Коврове

29 - в о.Муром

17 - в Юрьев-Польском

12 - во Владимире

11 - в Александрове

11 - в Гусь-Хрустальном

9 - в Кольчугино

5 - в Судогоде

3 - в Собинке

3 - в Киржачском районе

2 - в Камешково

1 - в Гороховце

1 - в Радужном

1 - в Вязниках

2 - в Меленках

Данные предоставлены Управлением Роспотребнадзора по состоянию на 9:00 17 апреля 2020 года.