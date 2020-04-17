Вечером 16 апреля в Выборгском районе Ленинградской области случилась страшная авария. На 18-м километре трассы Молодежное – Верхнее Черкасово столкнулись легковушка и грузовик. По ..

Вечером 16 апреля в Выборгском районе Ленинградской области случилась страшная авария. На 18-м километре трассы Молодежное – Верхнее Черкасово столкнулись легковушка и грузовик.По предварительной версии, водитель машины Mazda не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в грузовой автомобиль Scania. В результате ДТП погиб мужчина, сидевший за рулем легковушки, сообщает .